PF prende homem que ensinou táticas de guerrilha em QG bolsonarista no DF

A Polícia Federal deflagrou mais uma fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os ataques contra as sedes dos Três Poderes, ocorridos em 8 de janeiro, em Brasília. A corporação cumpre nesta quinta-feira (23/3) um mandado de prisão contra um homem que mora no Riacho Fundo.

De acordo com informações obtidas durante a investigação, o homem era responsável por ensinar táticas de guerrilha para extremistas que estavam acampados em frente ao Quartel General do Exército, no Setor Militar Urbano. Esta é a 9ª fase da operação.

O homem é suspeito de atuar para incitar dos atos antidemocráticos . A PF afirmou que "as investigações apontam ainda que o preso teria ensinado táticas de guerrilha para os participantes do acampamento situado no QG do Exército, em Brasília". Além disso, de acordo com a corporação, "os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido".