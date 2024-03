Depois do encontro de ontem à noite com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tratar da repactuação da dívida de Minas Gerais com a União, o governador Romeu Zema (Novo) retomou nesta quinta-feira (07/3) sua intensa agenda de visitas ao interior do estado. Somente hoje, Zema vai visitar cinco cidades. Nesta manhã, ele esteve em Ritapólis, no Campo das Vertentes, onde visitou a prefeitura e foi recebido pelo prefeito Higino Zacarias (PSDB).

De lá, o governador seguiu, na mesma região, para Coronel Xavier Chaves, onde participa da inauguração da planta de uma unidade industrial da Boston Metal, empresa especializada em extração de metais de alto valor a partir de rejeitos na mineração.

Depois a previsão era ir para Caxambu, no Sul de Minas, para lançar no município a Cidades do Futuro, programa do governo de inovação tecnológica. De acordo com a agenda, Zema também vai, no fim da tarde, para Baependi, também no Sul de Minas, para conhecer o Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Beata Nhá Chica, templo construído pelo beata que dá nome ao local, no final do século 19. Ainda no Sul de Minas, ele segue para Soledade de Minas, onde se reúne com o prefeito Lúcio Antônio (PSB).