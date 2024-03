Após assumir a presidência da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, internautas recuperaram um vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em que ele é questionado sobre o que ele acha da teoria da "Terra Plana".

Nikolas respondia algumas perguntas dos seguidores em uma live, quando foi questionado sobre a teoria.

"Eu posso ser sincero? Eu nunca nem estudei isso... Tipo, isso nunca me chamou a atenção, eu gosto de quem gosta e tem contato com isso, mas eu nunca nem parei pra pesquisar isso, de verdade... Eu não me importo, sério mesmo... Se a Terra é plana, é oval, é quadrada... Sabe? Caguei", diz o parlamentar, sorrindo descontraído.

Senhoras e senhores, Nikolas Ferreira, presidente da comissão de EDUCAÇÃO da Câmara dos Deputados ?pic.twitter.com/LPpiTpFNuC — William De Lucca (@delucca) March 6, 2024

A publicação foi resgatada por diversos perfis na web, que criticaram o fato do deputado ter sido eleito presidente da comissão.

Nikolas na Comissão de Educação

Em nota encaminhada à imprensa, o deputado federal afirmou que a comissão "respeitará a todos os partidos e membros". Ressaltou também que a pauta será definida por consenso, no entanto, já elencou diversos assuntos que devem ser debatidos e priorizados.

"Neste ano de presidência, debateremos assuntos importantes e complexos como: Plano Nacional de Educação, Segurança nas Escolas, fortalecimento da Educação Básica, homeschooling, projetos que promovam uma educação que respeite a vida e a dignidade humana desde a concepção, dentre diversos outros temas que são importantes para a Educação em nosso país. Para isso, realizaremos audiências públicas, criaremos subcomissões e fiscalizaremos a política nacional de educação do atual Governo", disse.



"Sou oriundo da escola pública, sei da importância da valorização dos professores e a necessidade de melhorias na educação básica. Apesar de algumas críticas, minha presidência respeitará a todos os partidos e membros da comissão. (...) Estou comprometido em trabalhar com a Comissão para que a educação no Brasil seja um alicerce sólido para o desenvolvimento de uma sociedade justa e próspera", continuou.