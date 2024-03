Em acordo com o PT, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) vai presidir, por indicação de seu partido, a Comissão de Educação da Câmara Federal. A informação é do líder do governo, deputado José Guimarães (PT-CE), em entrevista à Agência Câmara.





Segundo ele, por serem as maiores legendas da Câmara, os partidos têm a prerrogativa de indicar os nomes dos parlamentares para a presidência das comissões. Segundo ele, o PL vai ficar com a Comissão de Educação, sob a presidência de Nikolas Ferreira, e o PT vai indicar o 1º vice-presidente. Já na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, a federação PT-PCdoB-PV terá a presidência e o PL vai ocupar a 1ª vice-presidência. Na Comissão de Saúde, o comando será do PT e o vice do PL. As comissões serão instaladas nesta quarta (6/3).



“Não tem outro caminho que não seja a instalação das comissões. Os partidos indicam os nomes que quiseram, fizemos ponderações sobre algumas indicações, o PL não abre mão e vamos pacificar”, disse Guimarães. “Quem vai presidir uma comissão como a de Educação não vai fazer qualquer loucura, porque tem as travas e vamos atuar para não ter sobressaltos e perseguições às políticas educacionais comandadas pelo ministro Camilo Santana”, afirmou o parlamentar sobre a indicação do deputado de extrema-direita para o colegiado.

A indicação de Nikolas seria uma provocação feita pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-MG) ao PT. A legenda optou por indicar um dos seus parlamentares mais radicais para comandar a pasta, uma das mais importantes da Câmara e que era presidida por Moses Rodrigues (União-CE), parlamentar de centro.