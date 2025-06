Há pelo menos um sobrevivente do avião que caiu na Índia

Pelo menos uma pessoa sobreviveu após a queda de um avião em Ahmedabad, na Índia, nesta quinta-feira (12/6). O jornal local Hindustan Times identificou o sobrevivente como Vishwash Kumar Ramesh, um britânico de 40 anos. Ele teve ferimentos no rosto, no peito e nos pés.

"Trinta segundos após a decolagem, houve um barulho alto e o avião caiu. Tudo aconteceu muito rápido. Quando me levantei, havia corpos por todos os lados. Fiquei com medo. Levantei-me e corri. Havia pedaços do avião por todos os lados", contou Vishwash ao Hindustan Times. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram Vishwash andando após a queda do avião.

Do total de pessoas que estavam a bordo da aeronave, 169 são cidadãos indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense. A companhia aérea Air India afirmou que está cooperando com as autoridades que investigam o acidente.



Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, disse que a tragédia em Ahmedabad chocou e entristeceu o país. Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, descreveu as cenas da queda e dos destroços do avião como "devastadoras".