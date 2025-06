Avião caiu em faculdade de medicina com mais de 60 estudantes na Índia

O avião que caiu com 242 pessoas atingiu o refeitório da Faculdade de Medicina BJ em Ahmedabad, na Índia, nesta quinta-feira (12/6). Segundo o jornal The New York Times, havia entre 60 e 80 estudantes no momento do acidente e pelo menos cinco morreram.

Autoridades locais informaram que 204 corpos já foram recolhidos, vítimas que estavam no avião e no prédio atingido. Há 41 feridos até o momento em tratamento hospitalar.

Das pessoas que estavam a bordo da aeronave, 169 são cidadãos indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense. Outras nacionalidades ainda não foram informadas. A companhia aérea Air India afirmou que está cooperando com as autoridades que investigam o acidente.

Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, disse que a tragédia em Ahmedabad chocou e entristeceu o país. Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, descreveu as cenas da queda e dos destroços do avição como "devastadoras".