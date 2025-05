Vídeo: avião da Marinha cai e mata os quatro tripulantes

Imagens que circularam recentemente nas redes sociais mostraram o momento exato em que um avião da Delta Airlines capotou ao pousar em um aeroporto de Toronto, no Canadá. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu. montagem/reprodução redes sociais

O vídeo registra o instante em que a aeronave toca na pista, pega fogo e vira de ponta-cabeça. O avião da Delta Air Lines capotou ao tentar pousar no aeroporto de Toronto, no Canadá, no dia 17 de fevereiro. reprodução/ 10 news first

Alguns registros publicados nas redes sociais mostram o avião virado na pista, com as asas danificadas. reprodução

Três pessoas ficaram feridas em estado grave, incluindo uma criança. Elas foram levadas de helicóptero para hospitais próximos. reprodução

O avião era um modelo Mitsubishi CRJ-900LR, operado pela Endeavor Air (uma subsidiária da Delta). wikimedia commons/Alecstatic

O voo DL4819 havia saído de Minneapolis, nos Estados Unidos. reprodução

No avião, estavam 80 pessoas: 76 passageiros e 4 tripulantes. Todos conseguiram sair da aeronave, mas 18 ficaram feridos. reprodução/redes sociais

Entre os feridos graves estavam uma criança, um homem de cerca de 60 anos e uma mulher da mesma faixa etária. reprodução/10 news first

O Aeroporto Internacional Pearson de Toronto é o maior e mais movimentado do Canadá. wikimedia commons/Darian Froese

No momento do incidente, a pista estava tomada por neve, com temperatura em torno de -8,6°C e com ventos de até 65 km/h, segundo o Serviço Meteorológico do Canadá. reprodução

Com uma população de pouco mais de 3 milhões de habitantes, Toronto é a maior cidade e o polo financeiro do Canadá. Imagem de Rosy Nguyen por Pixabay

A capital da província de Ontário fica localizada na região sudeste do país, às margens do Lago Ontário. Imagem de Gerald Friedrich por Pixabay

A cidade é conhecida por sua diversidade étnica, com mais da metade de sua população nascida fora do Canadá, o que a torna uma das cidades mais cosmopolitas do planeta. Arild Vågen - Wikimédia Commons

Um dos marcos mais icônicos da cidade é a CN Tower, uma das estruturas mais altas do mundo, com 553 metros de altura. Brent Connelly/Pixabay

Outro ponto turístico importante é a Nathan Phillips Square, onde fica a Prefeitura de Toronto e a famosa escultura iluminada com o nome da cidade. wikimedia commons/Maksim Sokolov

Outros marcos importantes incluem o Royal Ontario Museum (foto), a Art Gallery of Ontario, o Casa Loma (um castelo histórico) e o Distillery District, uma área revitalizada com lojas, restaurantes e galerias de arte. wikimedia commons/ Maksim Sokolov

Toronto também é conhecida por sua cena cultural. A cidade sedia diversos festivais ao longo do ano, como o Toronto International Film Festival (TIFF), um dos mais prestigiados festivais de cinema do mundo. flickr - GabboT