Relembre casos recentes de acidentes e quedas de aeronaves no Brasil

Um avião de pequeno porte atravessou a pista e explodiu no município de Ubatuba, no litoral do estado de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (9/1). Dos cinco tripulantes, quatro foram resgatados com vida. A prefeitura da cidade confirmou a morte do piloto, que ficou preso às ferragens, e informou sobre oito vítimas no total.

Além dos cinco no avião, outras três pessoas estavam na pista de skate, onde a aeronave passou. Quatro pessoas foram retiradas com vida da aeronave e duas recebem atendimento na Santa Casa de Ubatuba.

Desde o ano passado, diversos acidentes com aviões de pequeno porte que deixaram vítimas foram registrados no Brasil. Relembre alguns episódios mais recentes:

Gramado, Rio Grande do Sul (22/12)

Um avião caiu em solo no município de Gramado, no dia 22 de dezembro. Ao todo, as 10 pessoas que estavam a bordo morreram. A aeronave seguia do município de Canela, no Rio Grande do Sul, em direção a Jundiaí, em São Paulo, mas voou apenas por cerca de 3 km e caiu após a decolagem.

O avião caiu na área urbana da cidade e atingiu a chaminé de um prédio, uma casa, uma loja de móveis e uma pousada, deixando 17 pessoas feridas. Dentre as vítimas que estavam no veículo, estavam o empresário Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi, de 61 anos, e nove familiares dele, cujos nomes não foram divulgados a pedido da família.

Santa Branca, São Paulo - (23/10)

Um avião de pequeno porte caiu em uma área de mata em Santa Branca, cidade na região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, durante uma tempestade, e matou cinco pessoas, na noite de 23 de outubro de 2024.

O avião saiu de Florianópolis, em Santa Catarina, e seguia para Belo Horizonte para abastecer. O destino final era Salvador, na Bahia. Em nota, a empresa Abaeté Aviação, informou que a aeronave levava cinco pessoas, comandante, piloto, médica, enfermeiro e mecânico, todos colaboradores da empresa. A morte dos passageiros foi confirmada.

"Segundo informações das autoridades locais, a aeronave foi encontrada sem sobreviventes. A empresa está acolhendo as famílias e oferecendo todo o suporte necessário nesse momento de dor".

Ouro Preto - Minas Gerais (12/10)

O helicóptero Arcanjo 04 do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) se acidentou com seis tripulantes, na noite de 11 de outubro de 2024, em área de serra, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. Esse foi o primeiro acidente de helicóptero com mortes na história do Corpo de Bombeiros de MG.

Dinâmica do acidente, segundo investigações Soraia Piva/EM

Equipes de busca da corporação, voluntários e Força Aérea Brasileira (FAB) foram acionados, totalizando um grupo de socorro com 84 pessoas. A área em que a aeronave caiu era de difícil acesso e as condições meteorológicas estavam adversas.

O acidente foi a segunda queda de aeronave do município em menos de 24 horas.

Ouro Preto - Minas Gerais (11/10)

Um avião monomotor, de prefixo PS-SLR, caiu no distrito de São Bartolomeu, na Serra de Ouro Preto, na tarde de 11 de outubro de 2024. O piloto da aeronave, Adriano Machado, morreu no local do acidente.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado, e três viaturas terrestres e o Arcanjo 04, do Batalhão de Operações Aéreas, atuaram na ocorrência. Os militares ressaltaram que, no momento da queda, o avião não atuava em combate a incêndios nem estava em operação apoiando o próprio CBMMG.

A Aeroterra, proprietária do monomotor, publicou nas redes sociais uma nota de pesar, comunicando o falecimento de Adriano. "Neste momento de dor, oferecemos nossas mais sinceras condolências aos amigos e familiares de Adriano, cuja dedicação e profissionalismo serão sempre lembrados por todos que tiverem o privilégio de conviver com ele".

Itapeva, Santa Catarina (3/6)

Um avião de pequeno porte caiu em uma área de mata entre Garuva e Itapoá, no estado de Santa Catarina, na noite do dia 3 de junho de 2024. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, as duas pessoas que estavam a bordo morreram na hora.

Dentre os tripulantes, estavam o empresário e ex-diretor da Odebrecht Antônio Augusto Castro, e o piloto Geraldo Cláudio de Assis Lima. Conforme informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a empresa proprietária da aeronave é a Conserva de Estradas LTDA, que tem sede em BH.

Segundo os militares, o avião saiu de Governador Valadares, em Minas Gerais, com destino a Florianópolis, no Norte de Santa Catarina. No entanto, por “motivo desconhecido”, o avião "optou por descer no aeroporto de Joinville, onde arremeteu, vindo posteriormente a cair na região de Barrancos".

Belo Horizonte, Minas Gerais (6/3)

Na capital mineira, um avião monomotor caiu logo após decolar do Aeroporto de Pampulha na tarde de 6 de março de 2024. No acidente, dois passageiros a bordo, que eram policiais federais do Distrito Federal, comandantes de aeronave e agentes lotados na Coordenação de Avião Operacional da Polícia Federal, em Brasília, morreram no local. Um terceiro passageiro ficou ferido.

Após a decolagem monomotor teria sofrido uma "falha do motor", pilotos então realizaram tentativa de pouso de emergência na cabeceira da pista mas não conseguiram CBMMG

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o avião chegou a decolar, mas perdeu altitude instantes depois, fazendo com que caísse na lateral da pista. O veículo pegou fogo no momento da queda.

As vítimas são José de Moraes Neto, de 50 anos, que era piloto experiente de operações especiais e policial federal há 28 anos; e o agente Guilherme de Almeida Iber, de 44 anos. A pessoa ferida foi Walter Luís Martins, mecânico de uma empresa terceirizada de 51 anos. Ele foi resgatado consciente e com trauma abdominal, e encaminhado para atendimento no Hospital João XXIII.

Tragédia com acião brasileiro

Fora do Brasil, outro acidente chamou a atenção. Uma aeronave da Embraer 190, empresa brasileira, caiu em 25 de dezembro de 2024 na região oeste do Cazaquistão. O veículo contava com 67 pessoas a bordo e, segundo o Ministério de Saúde, 39 morreram. Segundo a Azerbaijan Airlines, o avião voava entre Baku, a capital do Azerbaijão, e Grozny, a capital da república russa da Chechênia.