Um avião monomotor, de prefixo PS-SLR, caiu em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira (11/10). O piloto da aeronave morreu no local do acidente.

O Corpo de Bombeiros Militares (CBMMG) foi acionado e três viaturas terrestres e o Arcanjo 04, do Batalhão de Operações Aéreas, atuam na ocorrência.

Conforme informações preliminares, quando os bombeiros chegaram ao local, o piloto já estava morto.

As equipes atuam no controle das chamas e preservação da segurança na área. Ainda não há informações sobre a procedência do acidente e identificação da vítima.

