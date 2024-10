Um idoso de 86 anos foi baleado ao reagir a um assalto em Presidente Olegário, no Alto Paranaíba. Um suspeito foi preso e a vítima precisou ser levada para Patos de Minas por conta da gravidade dos ferimentos.

O crime ocorreu na no Bairro Aleixo Araújo, onde o idoso e sua esposa foram surpreendidos durante a madrugada. Dois ladrões invadiram a casa em busca de dinheiro. Ao tentar reagir, o idoso foi baleado duas vezes, no tórax e no pescoço, por uma dos invasores. A Polícia Militar informou que cinco tiros foram dados.

Os criminosos fugiram R$ 1 mil em dinheiro. O idoso foi socorrido consciente e levado ao Hospital Municipal Darci José Fernandes, em Presidente Olegário, sendo, posteriormente, transferido para o Hospital Regional de Patos de Minas.

Logo após o crime, a PM conseguiu localizar um dos suspeitos. O suspeito tem 18 anos e estava com uma arma de fogo.

O segundo suspeito ainda não foi preso.