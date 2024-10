Belo Horizonte e Ibirité, na Grande BH, estão entre as cidades com maior volume de chuva do país nas últimas 24 horas. Os dados, divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), contabilizam as precipitações registradas até as 8h desta sexta-feira (11/10).





A estação localizada na Serra do Rola Moça, em Ibirité, registrou 112,6 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, o que colocou a cidade na primeira posição entre as que tiveram os maiores volumes no país. Ontem, o município estava entre as 734 com o alerta de perigo potencial do Inmet para chuvas intensas, com validade até as 10h desta sexta-feira (11/10).





Belo Horizonte também integra o ranking das quatro cidades do Brasil com maior volume de chuva em 24 horas. De acordo com o Inmet, na estação Cercadinho, que fica na Região Oeste da capital, o acumulado de chuva no período chegou a 77,4 mm. Com isso, a capital mineira registrou o quarto maior volume do país.





Além das cidades mineiras, completam a lista Chapecó, em Santa Catarina, e São Mateus, no Espírito Santo que registraram 106,6 mm e 103,6 mm, respectivamente, e ficaram com a segunda e terceira posição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Nas próximas 24 horas, a previsão é que a chuva continue em Minas Gerais. O Inmet renovou na manhã desta sexta-feira o alerta de chuvas intensas até as 12h deste sábado (12/10). Com isso, Belo Horizonte, Ibirité e outras 468 cidades mineiras estão com alerta de ‘perigo potencial’ para chuvas, ventos intensos e granizo.







* Estagiárias sob a supervisão do subeditora Jociane Morais