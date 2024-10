Um homem, de 38 anos, foi indiciado pela terceira vez pela Polícia Civil de Minas Gerais por crime de estupro. Conforme inquérito policial, o suspeito estuprou uma mulher, de 22 anos, na frente do filho, no bairro São Paulo, na região Nordeste de Belo Horizonte.





A investigação foi realizada pela equipe da Delegacia Especializada em Combate a Violência Sexual (DECVS) a partir de fevereiro de 2020, com o registro da ocorrência pela vítima. O homem já está preso preventivamente.





Conforme informações da Polícia Civil, a vítima tinha acabado de sair da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na Região Noroeste, em Belo Horizonte, com o filho, de 10 meses, quando foi abordada pelo suspeito que portava uma arma de fogo.





Conforme a delegada Larissa Mascotte, o crime aconteceu nas proximidades da UPA Noroeste. “A vítima havia acabado de sair da UPA, onde recebeu atendimento médico para o filho, que estava com febre. Ela estava no ponto de ônibus quando o suspeito parou o veículo oferecendo carona, e após a negativa da vítima, o suspeito empunhou uma arma de fogo, e a ameaçou a entrar no veículo com o bebê”, detalhou.





O suspeito andou por um longo período até parar o veículo em um local onde não tinha ninguém e havia pouca iluminação. Conforme apuração policial, o suspeito ordenou que a vítima se despisse e cometeu os abusos dentro do carro.

O inquérito concluído foi remetido ao Poder Judiciário e o homem, indiciado por estupro. O suspeito já está no sistema prisional e à disposição da justiça.

