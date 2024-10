Casos de importunação sexual aconteceram na cidade de Fronteira, no Alto Paranaíba

Um trabalho conjunto entre as polícias Civil e Militar possibilitou a prisão, na manhã de quarta-feira (9/10), de um homem de 49 anos suspeito de importunar sexualmente três adolescentes, de 13 e 14 anos, que frequentavam a igreja onde ele atua como pastor na cidade de Fronteira, no Alto Paranaíba.





As investigações tiveram início após relatório encaminhado pelo Conselho Tutelar da cidade. Segundo levantamentos, ao término dos cultos, o líder religioso convidava um grupo de adolescentes para ir até a sua casa sob o pretexto de orar e fazer refeições.





Na residência, o investigado pedia que as jovens ficassem em oração e, uma a uma, as levava a um quarto escuro alegando que realizaria um ritual. Ele dizia que iria orar por elas e, durante o suposto ato religioso, erguia as vestes das meninas e tocava seus corpos.





Recentemente, o investigado foi condenado por perseguir uma das fiéis da igreja, valendo-se de sua função de pastor para a prática de crimes. Ele foi levado para o sistema prisional.