Um homem foi preso pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (3/10) em São João Nepomuceno, na Zona da Mata mineira, durante uma operação de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes.

A investigação teve início após a PF receber informações de que um homem estaria vendendo arquivos de abuso sexual infantojuvenil em grupos de aplicativos de mensagens. A idade dele não foi informada.

A Polícia Federal informou ter apurado que o homem vendeu mais de seis mil conteúdos — entre fotos e vídeos — de 2022 a 2024. Ele recebia os pagamentos via Pix em uma conta bancária vinculada ao seu nome.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência dele, os policiais encontraram em um computador as imagens com conteúdo criminoso, o que resultou na prisão em flagrante.

Diversos equipamentos — como notebook, HD, pen drives e celular — foram apreendidos e serão submetidos a exame pericial para identificar os responsáveis pela produção do material, informou a PF.

O homem foi conduzido ao sistema prisional em Juiz de Fora, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A pena prevista para quem armazena conteúdo sexual de crianças e adolescentes varia de 1 a 4 anos de prisão. Em caso de compartilhamento, a penalidade é de 3 a 6 anos. Já para a produção desse tipo de material, o Código Penal prevê de 4 a 8 anos de reclusão.