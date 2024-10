Podem se inscrever motoristas e motociclistas que atuam profissionalmente e têm, no mínimo, três anos de habilitação nas categorias A, B, C, D ou E

O governo de Minas está com inscrições abertas até 3 de novembro para os interessados em participar do Prêmio Motorista e Motociclista Padrão 2024. Podem se inscrever motoristas e motociclistas que atuam profissionalmente e têm, no mínimo, três anos de habilitação nas categorias A, B, C, D ou E.

A iniciativa, conforme o governo, visa incentivar atitudes responsáveis no trânsito, colaborando diretamente para a redução de acidentes. O resultado será divulgado em 29 de novembro, e a cerimônia de premiação está marcada para 6 de dezembro.

Todos os inscritos classificados na primeira fase receberão certificados. Em comunicado à imprensa, o governo afirma que os cinco melhores em cada categoria serão premiados pelo destaque entre todos os condutores, mas não informa o que exatamente será oferecido aos ganhadores.

O primeiro, segundo e terceiro lugares, além da certificação, vão receber uma medalha de “motorista padrão”, conforme consta no edital (acesse aqui).

“Para se classificar, o candidato não poderá ter em seu prontuário registro de infração de natureza grave ou gravíssima, processos administrativos ou judiciais com decisão condenatória ocorridos nos últimos dez anos, a contar da data do encerramento das inscrições”, informou o governo de Minas.

O formulário de inscrição está disponível no site da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET-MG), da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG).