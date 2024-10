Os 1.761 aposentados e pensionistas da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) que fazem aniversário neste mês têm até 31 de outubro para realizar a prova de vida, procedimento que evita pagamentos indevidos. Caso não haja a comprovação até o prazo, o benefício será suspenso.

A prova de vida pode ser feita pela internet, sem necessidade de deslocamento. Mas, para isso, o beneficiário deve ter cadastro de biometria no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ou no Departamento de Trânsito (Detran), além de uma conta com o login gov.br.

Se a opção permanecer pelo atendimento presencial, a prova de vida pode ser feita no serviço de autoatendimento de qualquer agência do Banco Bradesco.





Como fazer?





O primeiro passo é o cadastro no TRE ou Detran, além da conta no gov.br, como já citado.





No site do gov.br ou aplicativo, disponível para IOS e Android, clique em “Prova de Vida”. Caso ela esteja pendente, será sinalizado.

Clique em autorizar e, depois, realize o reconhecimento facial utilizando a câmera do celular em um ambiente iluminado.

Na tela de autorização, o status da prova de vida será confirmado.

Cadastro no TRE ou Detran Conta no gov.br Clique em “Prova de Vida” Clique em autorizar Reconhecimento facial Confira o status da prova na tela de autorização

No modelo presencial, é necessário se dirigir ao serviço de autoatendimento e utilizar a leitura biométrica, como em anos anteriores.

Nas duas opções, comprovante precisa ser retirado, pois ele é a garantia de que a prova de vida foi de fato efetivada.

Pensionistas menores de 18 anos de idade, devem comparecer ao banco acompanhado dos pais ou do representante legal.





Exceções

- Impedido de se locomover por questões médicas: a prova de vida poderá ser feita no Bradesco por um representante legal, mediante procuração, válida por até 6 meses e mediante atestado médico.

- Declarado absolutamente incapaz em processo judicial: a prova de vida será feita no Bradesco pelo curador (a), que deverá estar previamente cadastrado na Subsecretaria de Gestão Previdenciária e da Saúde do Segurado da Prefeitura de Belo Horizonte, mediante a apresentação do termo de curatela.

- Reside ou está em viagem ao exterior: deverá enviar para a Subsecretaria de Gestão Previdenciária (gecea.previdencia@pbh.gov.br) uma declaração de vida original, emitida por consulado ou embaixada brasileira no país em que se encontrar.

Acesse aqui para saber mais sobre os procedimentos necessários.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Esqueci, e agora?

Caso alguém perca o prazo, o salário será suspenso e só poderá ser retomado após a efetivação do procedimento, respeitando o tempo de fechamento da folha de pagamento.



Com o objetivo de evitar fraudes no sistema, a prova de vida é obrigatória em todos os anos, sempre no mês do aniversário do beneficiário.