Belo Horizonte teve seu dia mais quente do ano nesta quinta-feira (3/10). Com máxima de 36,2ºC, registrada na estação Pampulha do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital mineira estabeleceu um novo recorde. Até então, a temperatura máxima tinha ocorrido no dia 3 de setembro, com 35,4ºC.





Segundo a meteorologista do Inmet Anete Fernandes, as três estações da capital mineira ultrapassaram, nesta quinta, seus recordes de temperaturas máximas registradas. No Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de BH, a máxima foi de 35,2ºC, e na estação do Cercadinho, 34ºC.





Anete Fernandes explica que a máxima foi atingida nesta quinta pela combinação da onda de calor com uma condição pré-frontal, que é o transporte de vento quente da Região Centro-Oeste do país até Minas.





As outras temperaturas mais altas em BH no ano aconteceram em setembro. Nos dias 4 e 27, os termômetros marcaram 35ºC.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata