A Polícia Civil investiga um caso em que um motorista de aplicativo pode ter furtado materiais de uma mulher e deixado prejuízo de R$ 500. O caso aconteceu em Uberlândia e a empresa cuja plataforma foi usada para pedir a corrida ajuda na investigação.



A vítima pediu uma viagem para entregar sacolas com alguns produtos para uma amiga. O motorista teria cancelado a corrida assim que buscou os pertences e não fez a entrega no local devido.



Entre os materiais estavam cosméticos e roupas, além de produtos menores. Eles deveriam sair do bairro Jardim Patrícia, na zona Oeste da cidade, e serem entregues no bairro Martins, região Central de Uberlândia.



O caso é que só depois que o furto foi percebido, é que a mulher que pediu a viagem percebeu se tratar de um veículo de modelo diferente do apontado no aplicativo, que buscou as mercadorias.

A Polícia Militar foi procurada e registrou o caso.



Em nota, a empresa informou que "a conta do motorista parceiro foi suspensa enquanto aguardamos pela apuração do caso. A empresa está à disposição das autoridades competentes para colaborar, nos termos da lei".

A nota ainda ressaltou que todas as viagens "necessariamente só podem ser realizadas por meio de canais oficiais, como o aplicativo, onde o usuário solicita um carro ao toque de um botão e recebe, via app, notificações para conferir se as informações sobre o modelo do veículo, a placa, o nome e a foto do motorista parceiro que chega ao local de embarque são as mesmas que estão na plataforma. Caso alguma informação não esteja correta, o usuário deve cancelar a viagem e pode reportar o ocorrido pelo próprio aplicativo".