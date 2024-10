Em abril de 2023, no mesmo local, um um ônibus foi colhido por uma composição

Um acidente entre um trem e um carro, por volta do meio-dia, desta quinta-feira (3/10), tumultua o trânsito no centro de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Não houve feridos.





O acidente ocorreu na Avenida Edméia Matos Lazzarotti, também conhecida como “Beira Linha”, no cruzamento com a Rua Pará de Minas.





Segundo testemunhas, o veículo tentou atravessar a linha férrea e foi colhido pelo comboio ferroviário.





No local, não há um sinal como em outros cruzamentos existentes na cidade. Há apenas uma placa indicando que ali existe um cruzamento com a linha férrea, com os dizeres: “Pare, olhe e escute”. Há também um sinal de cruzamento de vias.





O local é considerado de alta periculosidade, pois segundo a Polícia Militar, o número de acidentes registrados são muitos. Em 2023, por exemplo, aconteceram, naquele cruzamento, oito acidentes, um deles envolvendo um ônibus.

Não existe uma previsão para a liberação do trânsito. A via será liberada após a perícia da Polícia Civil.