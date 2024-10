Belo Horizonte e outras 463 cidades de Minas Gerais estão sob alerta laranja para onda de calor nesta quinta-feira (3/10). O aviso ocorre quando a temperatura fica 5ºC acima da média em uma área no período de 3 a 5 dias e oferece risco à saúde.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), municípios das regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste e Norte de Minas serão afetados pelo menos até o final do dia.

Dentre as orientações, a Defesa Civil recomenda que as pessoas se hidratem, evitem exposição direta ao sol, principalmente crianças e idosos e no horário entre 10h e 16h. É interessante diminuir esforços físicos e manter os ambientes arejados, além de fazer refeições leves e evitar bebidas alcoólicas. O uso de chapéu, óculos escuros e protetor solar também é indicado.

Outras 512 cidades estão sob alerta amarelo para baixa umidade, quando há baixo risco de incêndios florestais e à saúde. O aviso, válido para o dia de hoje, alerta para o tempo seco, com índices de umidade relativa do ar entre 30% e 20%, abaixo do índice ideal estipulado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que varia entre 50% e 60%.

Previsão para outubro

De acordo com a previsão meteorológica, o mês de outubro terá extremos em Minas Gerais. O estado pode enfrentar altas temperaturas devido a onda de calor que atinge todo o país, mas também deve ter fortes chuvas com risco de queda de granizo. O mês marca a transição do período de estiagem para o chuvoso e, portanto, antes de começar a registrar as precipitações, continuará enfrentando baixos índices de umidade relativa do ar.

De acordo com o Climatempo, o Brasil enfrenta a oitava onda de calor de 2024 até 8 de outubro e Minas segue com temperaturas elevadas, pelo menos, até sexta-feira (4). A qualidade do ar continua precária, potencializando queimadas e a visibilidade. O calor excessivo preocupa, pois pode ser prejudicial à saúde.

Segundo o Inmet, a semana começou com temperaturas elevadas e a tendência é que aumentem ainda mais. A média histórica da temperatura máxima no estado é de 28,7ºC, mas a previsão indica que os termômetros ultrapassem o número ao longo do mês. O meteorologista do Inmet, Claudemir de Azevedo, explica que a situação do estado tende a se agravar nos próximos dias.

“A perspectiva é que outubro comece com o tempo muito seco, estável e forte calor, o que é comum nesse período. Inclusive, em relação à umidade relativa do ar, os índices devem ficar críticos nos próximos dias, especialmente entre 14h e 17h, e em algumas regiões do Triângulo e Oeste de Minas. Na Região Noroeste, o índice de umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 20%. Não é diferente na capital e Região Metropolitana, tempo estável, calor e baixa umidade relativa do ar ao longo da semana”, diz Claudemir.