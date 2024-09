O mês de outubro promete trazer extremos para Minas Gerais. De acordo com meteorologistas, o estado pode enfrentar altas temperaturas devido a uma onda de calor que atinge todo o país, mas também deve ter fortes chuvas com risco de queda de granizo. O mês marca a transição do período de estiagem para o chuvoso e, portanto, antes de começar a registrar as precipitações, continuará enfrentando baixos índices de umidade relativa do ar.

De acordo com o Climatempo, o Brasil enfrenta a oitava onda de calor de 2024 até 8 de outubro. Uma frente fria permite o retorno do ar frio em parte da Região Sudeste, trazendo uma queda nas temperaturas na noite de quarta-feira (2/10). No entanto, Minas segue com temperaturas elevadas, pelo menos, até sexta-feira (4). A qualidade do ar continua precária, potencializando queimadas e a visibilidade.

“No sábado (5), uma nova frente fria vai passar ao longo do litoral. No Triângulo Mineiro, as temperaturas devem ficar entre 38ºC e 39ºC em quase todos os municípios, entre 4ºC e 5ºC acima da média, sendo a região mais quente. Haverá também temperaturas acima de 36ºC no Norte e no Oeste do estado. Na região Central as temperaturas devem ficar entre 33ºC e 34ºC, de 2ºC a 3ºC acima do normal. Então teremos calor em boa parte do estado”, afirma o meteorologista Ruibran dos Reis.

O calor excessivo preocupa, pois pode ser prejudicial à saúde. Na última semana, 63,5% das cidades mineiras estiveram sob alerta vermelho para onda de calor, quando há risco à saúde e as temperaturas ficam 5°C acima da média em um período maior do que cinco dias.

Nesta segunda (30/9), 408 municípios estão sob alerta amarelo, com baixo risco à saúde, até quarta (2). Nesses casos, a Defesa Civil recomenda que as pessoas se hidratem, evitem exposição direta ao sol, principalmente entre 10h e 16h, e com destaque a crianças e idosos.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a semana começou com temperaturas elevadas e a tendência é que aumentem ainda mais. A média histórica da temperatura máxima no estado é de 28,7ºC, mas a previsão indica que os termômetros ultrapassem o número ao longo do mês. O meteorologista do Inmet, Claudemir de Azevedo, explica que a situação do estado tende a se agravar nos próximos dias.

“A perspectiva é que outubro comece com o tempo muito seco, estável e forte calor, o que é comum nesse período. Inclusive, em relação à umidade relativa do ar, os índices devem ficar críticos nos próximos dias, especialmente entre 14h e 17h, e em algumas regiões do Triângulo e Oeste de Minas. Na Região Noroeste, o índice de umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 20%. Não é diferente na capital e Região Metropolitana, tempo estável, calor e baixa umidade relativa do ar ao longo da semana”, diz Claudemir.

E quando a chuva aparece?



Embora o calorão esteja presente na maior parte do estado, as altas temperaturas não serão a única preocupação dos mineiros. Com a passagem do período seco para o chuvoso, Minas volta a registrar chuvas fortes a partir da segunda quinzena do mês, com possibilidade de antecipação prevista para o dia 10. O alerta é para os riscos que as chuvas trazem, como vendavais e queda de granizo.

“Uma frente fria que está prevista para depois do dia 10 vai trazer fortes chuvas para Minas. Chuvas de intensidade moderada a forte em alguns municípios com possibilidade de ocorrência de granizo, então essa primeira quinzena vai ser marcada por calor, mas com fortes temporais. Chuvas fortes nas regiões Oeste, Triângulo, Alto Paranaíba, Central e Zona da Mata”, explica Ruibran dos Reis.

De acordo com o Inmet, a média histórica de chuvas em outubro é de 110,1 milímetros (mm) para o estado e a previsão é que Belo Horizonte fique dentro da média. Embora a média possa ser ultrapassada na maior parte do estado, as chuvas no Norte de Minas devem ficar abaixo da média climatológica.

Previsão do tempo para esta semana

A semana começa com tempo estável em todo o estado de Minas Gerais para domínio de sol e calor em virtude da intensificação de uma área de massa de ar quente e seco. Porém, nas regiões do Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Jequitinhonha, os ventos carregados de umidade que chegam do oceano em direção ao continente proporcionam céu nublado a parcialmente nublado. A mesma umidade pode provocar chuvas fracas ou chuviscos ao longo da semana.

Segundo o Inmet, a temperatura máxima pode chegar a 39ºC no Triângulo nesta segunda (30/9). O mês de outubro se inicia com forte calor, baixa incidência de umidade relativa do ar e uma nova onda de calor sobre o estado de Minas Gerais, especialmente nas regiões do Triângulo, Oeste, Sul de Minas e Zona da Mata, com temperaturas acima da média climatológica.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice