Cenário barroco por excelência, Mariana, primeira cidade de Minas, abre suas portas e janelas para a arte contemporânea. E, junto a um sopro de ar fresco, entra o trabalho da artista plástica espanhola radicada no Brasil, Ascensión Chanqués, de 80 anos. Com mais de seis décadas em atividade, Ascensión faz um belo gesto ao doar 60 obras à Casa Aldravista, espaço cultural localizado no Bairro Chácara. De 10 a 13 de outubro, na 13ª edição da Semana de Arte Aldravista, a coleção poderá ser vista e aplaudida, afinal, são telas e esculturas premiadas e já expostas em salões nacionais e internacionais.

O entusiasmo toma conta da artista plástica Andreia Donadon Leal, diretora da Casa da Arte Aldravista, espaço aberto há 25 anos com uma galeria de arte contemporânea, acervo com 600 obras, 30 mil livros, oficinas de poesia e sempre à disposição das escolas. Associado à Academia Aldravista e sem fins lucrativos, o equipamento cultural mostra um outro lado de Mariana, primeira vila, cidade e diocese de Minas.

“As pessoas veem nossa cidade mais pelo lado do barroco, mas é importante conhecerem também a arte contemporânea”, afirma Andreia, explicando que a artista escolheu Mariana para fazer a doação. As obras de Ascensión Chanqués, que chegará à cidade em 11 de outubro para a abertura da exposição, mostram notável domínio da forma e da cor, destaca: “Os trabalhos caminham pelo abstrato e figurativo, pelas paisagens e naturezas mortas, usando pedras, aço, ferro, resinas e bronze. Possuem uma estética pessoal, que imprime estilo único”.

Trajetória



Com seu tempo dividido entre Brasil e Europa – passa seis meses no Rio de Janeiro, e o restante em Valência, na Espanha – Ascensión Chanqués é escultora, pintora e poeta e participa de exposições e salões de arte desde 1966. “Artista plural e versátil, sua formação como escultora não lhe impede de caminhar pela pintura, gravura, desenho, fotografia e tudo aquilo que a leve a criar coisas novas”, diz Andreia.



Formada na Escola de Belas Artes em 1969 e licenciada em desenho, ambos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a artista espanhola, radicada no Brasil desde 2003, recebeu medalhas de bronze nas duas categorias no Salão Nacional de Belas Artes (RJ). Em 1988, levou sua carreira artística ao mercado internacional quando retornou à Espanha, onde lecionou desenho e pintura.



Atuando em exposições individuais e coletivas e salões oficiais no Brasil e na Espanha, Ascensión é citada no Dicionário Brasileiro de Artistas Plásticos do Ministério da Educação (MEC); no Dicionário de Artistas Valencianos do Século 20 (Diccionario de Artistas Valencianos del Siglo XX); e no Dicionário de Pintores e Escultores Espanhóis do Século 20 (Diccionario de Pintores y Escultores Españoles del Siglo XX).

E mais: Ascensión fez curadoria da exposição dos artistas do Arte de Portas Abertas, na Casa de Benjamin Constant (RJ), em 2011, e atuou como diretora-presidente da Chave Mestra (Associação dos Artistas Visuais de Santa Teresa), no Rio. Foi também responsável pelo intercâmbio para exposição de 10 artistas brasileiros de Santa Teresa no Portas Abertas de Russafa, de Valência, na Espanha, de 2014 a 2016 – nesse último, repetiu sua participação também no Portas Abertas do LeZarts, Paris.



Serviço

O que

13ª Semana de Arte Aldravista;

Onde

Casa da Arte Aldravista, Rua Dom Frei José da Santíssima Trindade, 22, Bairro Chácara, em Mariana;

Quando

As obras de Ascensión Chanqués ficarão disponíveis para visitação durante a Semana de Arte Aldravista, de 10 a 13 de outubro, das 9h às 16h. Posteriormente, a visitação será de segunda a sexta-feira (com agendamento no e-mail deiadonadon@yahoo.com.br).