Belo Horizonte terá uma segunda-feira (30/9) de céu claro a parcialmente nublado. O calor já deve dar as caras pela manhã, com o termômetro esquentando ao longo do dia e a máxima pode chegar a 31ºC à tarde.



No decorrer do dia, a umidade relativa do ar, por sua vez, deve cair para cerca de 30%, índice bem abaixo dos 60% recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que reforça a sensação de calor. A temperatura mínima prevista será de 16 °C, de acordo com a Defesa Civil do município.





Para quem estava na expectativa de chuva, pode ser que ela apareça de manhã. Belo Horizonte e várias cidades mineiras estão sob alerta de "potencial perigo" para tempestades com granizo até as 10h de segunda. As tempestades podem chegar a 50 mm acompanhadas de ventos fortes, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





Setembro tem sido marcado por um cenário de seca na capital mineira. Até o dia 29, a cidade registrou apenas 2 mm de chuva, correspondendo a apenas 4% da média normal para o mês, que é de 49 mm. A falta de precipitações é um sinal de que a capital mineira pode encerrar mais um mês abaixo das expectativas em relação à pluviosidade.





Chuva causa estragos no interior

Após quase cinco meses de seca, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, finalmente teve um alívio com chuvas intensas e até queda de granizo neste sábado (28/9). A tempestade, porém, trouxe consigo uma série de transtornos, como alagamentos em diversas áreas da cidade, além de interrupções no fornecimento de energia elétrica que deixaram muitos bairros às escuras e algumas pessoas ilhadas.





No Praia Clube, a situação foi crítica: o teto do ginásio poliesportivo desabou durante o temporal, mas felizmente não houve feridos. Em uma nota oficial, o clube destacou que, desde o início da tempestade, tomou todas as medidas necessárias para garantir a segurança de seus associados e colaboradores.