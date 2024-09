PM atende ocorrência de possível abandono infantil em Januária, no Norte de Minas

Uma criança de 11 anos ligou para o pai na madrugada deste domingo (29/9) relatando que havia sido abandonada em casa pela mãe, junto com as irmãs, em Januária, no Norte de Minas Gerais. O pai acionou a Polícia Militar após ir ao local e encontrar os filhos sozinhos.

De acordo com o relato do pai à polícia, essa não é a primeira vez que o filho menciona ter sido deixado sem supervisão, e por isso ele busca obter a guarda das crianças na Justiça. Quando os policiais chegaram ao imóvel, encontraram a mãe no local, que disse ter saído por apenas 40 minutos.

Aos militares, ela afirmou que o ex-companheiro a provoca constantemente. Ela ainda chegou a ameaçar o homem na frente dos policiais, dizendo: "Cuidado quando vier aqui na quebrada. As coisas não vão ficar assim", conforme registrado no boletim de ocorrência.

Após o encerramento da ocorrência, a Polícia Militar informou que as crianças permaneceram na casa com a mãe. O caso será encaminhado ao Conselho Tutelar para investigação das denúncias e acompanhamento da situação familiar.