Belo Horizonte e outras dezenas de cidades mineiras estão em alerta de "potencial perigo" para tempestade com granizo neste domingo (29/9). O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido até às 10h de segunda-feira (30/9).





Cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Oeste de Minas, Sul e Sudoeste de Minas, Grande BH, Campo das Vertentes, Noroeste e Norte de Minas e Jequitinhonha estão na lista para o aviso de hoje.





De acordo com o alerta, a chuva de até 50 mm pode vir acompanhada de ventos intensos de até 60 km/h e queda de granizo. O Inmet ainda afirma que o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos é baixo.

Em caso de tempestade, o Inmet dá algumas recomendações: se houver rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.





Veja os municípios afetados pelo risco de tempestade:

Abadia dos Dourados

Abaeté

Acaiaca

Aguanil

Alpinópolis

Alvinópolis

Alvorada de Minas

Araçaí

Araguari

Araporã

Arapuá

Araújos

Araxá

Arcos

Augusto de Lima

Baldim

Bambuí

Barão de Cocais

Barbacena

Barra Longa

Barroso

Bela Vista de Minas

Belo Horizonte

Belo Vale

Betim

Biquinhas

Boa Esperança

Bom Despacho

Bom Jesus do Amparo

Bom Sucesso

Bonfim

Brasilândia de Minas

Brumadinho

Buenópolis

Buritizeiro

Cachoeira da Prata

Cachoeira Dourada

Caetanópolis

Caeté

Camacho

Campo Belo

Campos Altos

Canápolis

Cana Verde

Candeias

Capela Nova

Capim Branco

Capinópolis

Capitólio

Caranaíba

Carandaí

Carmo da Mata

Carmo do Cajuru

Carmo do Paranaíba

Carmópolis de Minas

Casa Grande

Cascalho Rico

Cássia

Catas Altas

Catas Altas da Noruega

Cedro do Abaeté

Centralina

Claraval

Cláudio

Conceição da Barra de Minas

Conceição do Mato Dentro

Conceição do Pará

Confins

Congonhas

Congonhas do Norte

Conquista

Conselheiro Lafaiete

Contagem

Coqueiral

Cordisburgo

Corinto

Coromandel

Coronel Xavier Chaves

Córrego Danta

Córrego Fundo

Cristais

Cristiano Otoni

Crucilândia

Cruzeiro da Fortaleza

Curvelo

Datas

Delfinópolis

Delta

Desterro de Entre Rios

Diamantina

Diogo de Vasconcelos

Divinópolis

Dom Bosco

Dom Silvério

Dores de Campos

Dores do Indaiá

Doresópolis

Douradoquara

Entre Rios de Minas

Esmeraldas

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Felixlândia

Florestal

Formiga

Fortuna de Minas

Funilândia

Gouveia

Grupiara

Guapé

Guaraciaba

Guarda-Mor

Guimarânia

Gurinhatã

Ibiá

Ibiraci

Ibirité

Ibituruna

Igarapé

Igaratinga

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Indianópolis

Inhaúma

Inimutaba

Ipiaçu

Iraí de Minas

Itabira

Itabirito

Itaguara

Itambé do Mato Dentro

Itapecerica

Itatiaiuçu

Itaúna

Itaverava

Ituiutaba

Itumirim

Itutinga

Jaboticatubas

Japaraíba

Jeceaba

Jequitibá

João Monlevade

João PinheiroJuatuba

Lagamar

Lagoa da Prata

Lagoa Dourada

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lagoa Santa

Lamim

Lassance

Lavras

Leandro Ferreira

Luz

Maravilhas

Mariana

Mário Campos

Martinho Campos

Mateus Leme

Matozinhos

Matutina

Medeiros

Moeda

Moema

Monjolos

Monte Alegre de Minas

Monte Carmelo

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Morro do Pilar

Nazareno

Nepomuceno

Nova Era

Nova Lima

Nova Ponte

Nova Serrana

Nova União

Oliveira

Onça de Pitangui

Ouro Branco

Ouro Preto

Paineiras

Pains

Papagaios

Paracatu

Pará de Minas

Paraopeba

Passabém

Passa Tempo

Passos

Patos de Minas

Patrocínio

Pedra do Indaiá

Pedrinópolis

Pedro Leopoldo

Pequi

Perdigão

Perdizes

Perdões

Piedade dos Gerais

Pimenta

Piracema

Piranga

Pirapora

Pitangui

Piumhi

Pompéu

Ponte Nova

Prados

Prata

Pratinha

Presidente Juscelino

Presidente Kubitschek

Presidente Olegário

Prudente de Morais

Quartel Geral

Queluzito

Raposos

Resende Costa

Ressaquinha

Ribeirão das Neves

Ribeirão Vermelho

Rio Acima

Rio Espera

Rio Manso

Rio Paranaíba

Rio Piracicaba

Ritápolis

Romaria

Sabará

Sacramento

Santa Bárbara

Santa Cruz de Minas

Santa Juliana

Santa Luzia

Santa Maria de Itabira

Santana de Pirapama

Santana do Jacaré

Santana do Riacho

Santana dos Montes

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Monte

Santo Antônio do Rio Abaixo

Santo Hipólito

São Brás do Suaçuí

São Domingos do Prata

São Francisco de Paula

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Gotardo

São João Batista do Glória

São João del Rei

São Joaquim de Bicas

São José da Barra

São José da Lapa

São José da Varginha

São Roque de Minas

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Rio Preto

São Tiago

Sarzedo

Senhora de Oliveira

Senhora dos Remédios

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Sete Lagoas

Tapira

Tapiraí

Taquaraçu de Minas

Tiradentes

Tiros

Três Marias

Tupaciguara

Uberaba

Uberlândia

Unaí

Vargem Bonita

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Vazante

Veríssimo

Vespasiano