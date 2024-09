Após um período de quase cinco meses de seca, Uberlândia, cidade do Triângulo Mineiro, registrou chuvas intensas e queda de granizo neste sábado (28/9). O temporal causou alagamentos, interrompeu o fornecimento de energia em diversos bairros e deixou pessoas ilhadas.

Entre as áreas mais afetadas está a Avenida Rondon Pacheco, que ficou completamente alagada, com veículos presos na água. A Avenida Geraldo Abrão, localizada nos arredores do Camaru, também foi interditada devido ao acúmulo de água.

Um homem, cuja idade não foi divulgada, ficou ilhado em cima do carro no Bairro Residencial Gramado, depois do alagamento do córrego do Lobo. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) atuou no resgate e conseguiu retirá-lo sem ferimentos, apesar de a água ter atingido quase todo o veículo.

O temporal foi acompanhado por ventos fortes, que derrubaram árvores em várias regiões da cidade. No Bairro Saraiva, uma árvore caiu na Rua Olegário Maciel. Já no Jardim Karaíba, dois postes foram derrubados, interrompendo o fornecimento de energia, afetando também os bairros Saraiva, Planalto, Morumbi e parte do Santa Mônica.

Em Araguari, moradores da Região da Represa do Miranda registraram o solo coberto por granizo, transformando a paisagem. Diversos bairros de Uberlândia, como Santa Mônica, Umuarama, Tibery, Daniel Fonseca, Saraiva e Jardim Inconfidência, também foram atingidos pela tempestade.

No Praia Clube, o teto do ginásio poliesportivo desabou, mas não houve registro de feridos. Em nota, o clube afirmou que, desde o início da tempestade, tomou medidas para garantir a segurança de seus associados e colaboradores, e que continuará priorizando a proteção de todos os frequentadores, apesar dos danos estruturais.