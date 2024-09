Belo Horizonte e outras 541 cidades de Minas Gerais (veja lista abaixo) estão sob alerta vermelho para onda de calor, quando há risco à saúde e as temperaturas ficam 5°C acima da média em um período maior do que cinco dias, nesta quinta-feira (26/9). O número de municípios representa 63,5% do estado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Central, Zona da Mata, Sudoeste, Oeste, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Norte, Noroeste e Campo das Vertentes são afetadas pela onda de calor. Em BH, a condição climática deve persistir até sábado (28).

Dentre as orientações, a Defesa Civil recomenda que as pessoas se hidratem, evitem exposição direta ao sol, principalmente crianças e idosos e no horário entre 10h e 16h. É interessante diminuir esforços físicos e manter os ambientes arejados, além de fazer refeições leves e evitar bebidas alcoólicas. O uso de chapéu, óculos escuros e protetor solar também é indicado.

Minas enfrenta, ainda, baixos índices de umidade relativa do ar. Segundo o Inmet, 784 cidades estão sob alerta para baixa umidade, com índices abaixo entre 30% e 20%. O número representa 91% dos municípios de Minas Gerais.