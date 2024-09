A quinta-feira (12/9) será mais um dia de muito calor e tempo seco em Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a forte onda de calor que atinge o estado continuará nos próximos dias.

Segundo o Inmet, uma umidade que chega do mar deixa o céu com maior quantidade de nuvens em parte da faixa leste de Minas Gerais, mas não muda o cenário da ausência de chuvas. O ar quente e seco continental mantém o tempo estável com forte calor e baixa umidade do ar.

Ao todo, 196 cidades principalmente das regiões Sul e Triângulo estão sob alerta vermelho para onda de calor. O aviso, que é válido até sexta (13) e pode ser prolongado, é decorrente do aumento de 5ºC em relação a temperatura média em um período maior do que 5 dias.

Belo Horizonte

Na capital, o dia será de céu claro com névoa seca, temperatura elevada e tempo extremamente seco, à tarde. A temperatura mínima registrada foi de 16ºC, às 6h, na estação Cercadinho. Já a temperatura máxima pode chegar a 31ºC, enquanto a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 15% à tarde.