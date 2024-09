Uma forte massa de ar quente e seco continental atua sobre Minas Gerais e parte do Brasil, impedindo a chegada de frentes frias. A condição meteorológica também mantém o tempo estável e sem previsão de chuvas. Em Belo Horizonte, o alerta é para os baixos índices de umidade relativa do ar. Nesta quarta-feira, a capital está entre as 527 cidades de Minas Gerais com alerta de ‘perigo’ para o tempo seco. O grau de severidade é definido quando a umidade fica entre 20% e 12% durante a tarde.

De acordo com a Defesa Civil, em Belo Horizonte, a umidade relativa do ar deve ficar na faixa dos 15%. Nesse valor, o índice acende um alerta, já que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é que a umidade fique entre 50% e 60%. Abaixo desse valor, a condição pode causar risco para saúde e aumentar as chances de incêndios florestais.





Uma atualização da Defesa Civil sobre a condição da atmosfera nesta manhã indicou índices de umidade relativa do ar entre 40% e 55% em diferentes regionais de BH. O menor valor foi registrado na Regional Oeste, onde a umidade ficou em 40%. De acordo com o alerta emitido pelo Inmet, o pico do tempo seco deve ser registrado durante a tarde, entre às 11h e às 19h.





Além dos baixos índices de umidade relativa do ar, uma névoa seca deve continuar cobrindo o céu belo-horizontino até, pelo menos, o próximo sábado (14/9). Como a previsão é de céu claro também para os próximos dias, Belo Horizonte deve completar hoje 145 dias de estiagem.





A chuva aliviaria a condição climática de altas temperaturas e tempo seco. No entanto, de acordo com meteorologistas do Inmet e do Climatempo, até o momento, não existe previsão de chuva para a capital mineira neste mês de setembro.