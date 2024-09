Vista da Praça do Papa, no Mangabeiras, Região Centro-Sul de BH

O dia será de muito calor e baixos índices de umidade relativa do ar em Minas Gerais nesta quarta-feira (11/9). Quase 200 cidades (196) estão em alerta para onda de calor pelo menos até sexta (13), enquanto 89,6% dos municípios mineiros sofrem com o tempo seco.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há aumento de nuvens no leste do estado, nesta quarta, por causa dos ventos carregados de umidade que chegam do oceano Atlântico Sul em direção ao continente, mas não há previsão de chuvas.

As temperaturas seguem elevadas, com máxima prevista de 38ºC no Triângulo e no Alto Paranaíba. Nos próximos dias, a tendência é que as temperaturas máximas aumentem ainda mais no estado, podendo registrar 40ºC no sábado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Segundo a meteorologia, o quadro de tempo seco e quente nas demais regiões mineiras permanece. Isso porque, uma forte massa de ar seco e quente continental inibe a chegada de frentes frias ao Brasil central.

Belo Horizonte

Na capital, o dia será de céu claro com névoa seca, temperatura elevada e umidade do ar extremamente baixa, à tarde. Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a temperatura mínima registrada foi de 15°C, às 6h, no Aeroporto da Pampulha, e a máxima pode chegar a 31ºC. A umidade relativa do ar em BH fica em torno de 20% à tarde e deixa a cidade em estado de alerta até segunda (16).

Segundo o Inmet, Minas Gerais não deve registrar chuva até o dia 15 de setembro e, portanto, a seca em BH permanece. Nesta quarta, a capital registra 145 dias sem chuva. A previsão indica que há chances de precipitações na segunda quinzena do mês, mas ainda seriam baixas.