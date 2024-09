O homem apontado como responsável por espancar a ex-companheira, de 42 anos, com uma barra de ferro em via pública, em Belo Horizonte, passou por audiência de instrução do processo nesta terça-feira (10/9). O crime ocorreu em abril deste ano, no Bairro Madre Gertrudes, na Região Oeste, e foi registrado por câmeras de segurança.

Marcelo Cesar Ferreira, de 36 anos, está custodiado no Presídio de São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana. A denúncia do Ministério Público (MP) contra ele foi aceita pela Justiça em junho.

Nesta tarde, sete testemunhas foram ouvidas durante a audiência no 1º Tribunal do Júri Sumariante de BH, no Fórum do Barro Preto. Por videochamada, o acusado disse que, no dia do crime, “perdeu a cabeça” porque a mulher o chamou de “corno”.

Segundo seu depoimento, eles já haviam tentado reatar o namoro. A convivência com a vítima, segundo contou, era difícil, pois ela era usuária de drogas. Além disso, à época do relacionamento, a mulher teria confessado que estava se relacionando com outro homem, declarou o réu.

A fase de instrução processual só será encerrada com as alegações finais da acusação e defesa. Na sequência, o juiz determinará se Marcelo será submetido ao júri popular. Ele responde por tentativa de homicídio por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. O magistrado manteve a prisão preventiva.

Dia do crime

Na manhã de 13 de abril, a mulher foi espancada por Marcelo em uma rua do Bairro Madre Gertrudes, nas proximidades do Anel Rodoviário. Em seguida, ele fugiu de carro. O atual namorado da vítima disse ter flagrado as agressões.

Em vídeo de uma câmera de segurança da região, é possível ver quando o homem desce de um carro com uma barra de ferro, sai correndo atrás da mulher e começa a agredi-la. Ela tenta fugir do ex-namorado, mas cai em via pública e é alcançada por ele. Na oportunidade, ela foi socorrida para o Hospital Municipal Odilon Behrens com uma fratura no punho direito. Marcelo foi preso três dias depois, quando se apresentou na delegacia na companhia de um advogado.