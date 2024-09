Uma imagem impressionante do Reservatório de Três Marias, situado na Região Central de Minas Gerais, foi divulgada nessa segunda-feira (9/9) pela astronauta Loral O'Hara, da NASA.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



A foto, tirada diretamente da Estação Espacial Internacional em dezembro de 2023, retrata as águas do Rio São Francisco, conhecido como Velho Chico, em uma paisagem que mistura tons vibrantes de azul, vermelho e amarelo. A publicação foi feita no perfil oficial da agência espacial norte-americana em uma rede social e rapidamente chamou atenção dos brasileiros.





Na imagem, o Rio São Francisco, que atravessa seis estados brasileiros – Bahia, Minas Gerais, Goiás, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, além do Distrito Federal –, destaca-se como um longo e imponente rio azul, cortando uma paisagem rica em tons terrosos. A beleza natural de Minas, famosa por sua diversidade de ecossistemas, foi captada de maneira espetacular do espaço.



MG: Justiça multa empresa que se recusou a devolver mala extraviada nos EUA

Entenda o que é racismo recreativo e como o conceito influencia na pena

Indústria de frango é interditada por crueldade a animais em cidade mineira



"Grande parte das terras não cultivadas, tais como campos não plantados e estradas não pavimentadas, aparecem em tons brilhantes de vermelho e amarelo. Essas cores vêm das argilas e solos subjacentes em Minas Gerais, que são ricas em ferro e alumínio e podem adquirir tonalidades vibrantes quando expostas às intempéries”, diz parte da legenda da foto.





O texto também menciona as “manchas de nuvens brancas e fofas”, que completam o cenário visto do espaço, e as formas circulares representando fazendas irrigadas com pivô central, uma técnica comum na região.





Repercussão entre os mineiros





Após a publicação, brasileiros rapidamente começaram a comentar na postagem, exaltando o orgulho de ver uma parte tão significativa do Brasil em destaque em uma rede social da NASA. Muitos usuários mencionaram a culinária mineira e o caráter acolhedor do estado.





"Até a NASA tá tentando entender o consumo de cachaça nesse lugar", brincou um usuário. "Uai, sô, MG na NASA", disse outro. "Estado dono da melhor culinária brasileira", elogiou mais um.