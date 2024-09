Uma operação conjunta entre Procon, Ministério Público (MPMG) e Conselho Regional de Medicina Veterinária resultou na autuação e interdição da indústria de frango Frango Jaiara, localizada em Araguari, no Triângulo Mineiro.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Os peritos identificaram uma série de irregularidades graves, incluindo falhas no equipamento de insensibilização utilizado no abate das aves. O aparelho, essencial para garantir que os animais percam a consciência de forma humanitária antes do abate, estava defeituoso, culminando em sofrimento desnecessário para as aves.





Outro problema constatado pela fiscalização foi o tempo excessivo de espera entre o transporte e o abate, o que causava sinais evidentes de cansaço e desconforto aos animais. Além das questões relacionadas ao bem-estar das aves, a indústria apresentava falhas nos sistemas de refrigeração nas áreas de evisceração e embalagem, com temperaturas mantidas acima do permitido pela legislação sanitária, comprometendo a segurança dos produtos destinados ao consumo.



MG: polícia encerra investigação sobre homem que abusava da própria filha

Minas supera marca de 1 milhão de novas carteiras de identidade emitidas

Homem é preso acusado de ameaçar e abusar da própria companheira



A documentação da Frango Jaiara também estava irregular, com a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) vencida desde julho de 2023, o que agrava ainda mais a situação da empresa. Segundo o MP, a indústria só poderá retomar suas atividades se corrigir todas as falhas apontadas e comprovar as adequações necessárias à Promotoria de Justiça.





A reportagem tentou contato com a Frango Jaiara, mas não teve retorno até o fechamento dessa matéria. O espaço segue em aberto.