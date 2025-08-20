Zema assina ordem de serviço para construção de ponte sobre Velho Chico

O governador Romeu Zema (Novo) vai assinar, nesta quinta-feira (21/8), a ordem de serviço para a construção da ponte sobre o Rio São Francisco entre Manga e Matias Cardoso, no Norte do estado. A assinatura será em Manga. A obra está orçada em R$ 207,49 milhões.

A obra é aguardada há décadas. Atualmente, a travessia entre as duas cidades ocorre por meio de balsas. O processo é demorado e causa atrasos nos deslocamentos de mercadorias e pessoas.

A estrutura da ponte terá 1.160 metros de extensão e largura de 13,8 metros, incluindo a passagem para pedestres. O projeto também contempla a construção de variantes, que fará a conexão da estrutura com as rodovias MG-401 e MGC-135, e três interseções, que darão acesso às cidades de Manga e Matias Cardoso, bem como às comunidades situadas na área de influência, com pontos de embarque e desembarque para ônibus.

O resultado da licitação para a construção da ponte foi publicado no Diário Oficial de Minas Gerais no dia 26 de julho. A oferta vencedora apresentou um desconto de 17,98% em relação ao valor inicial, que era de R$ 252,97 milhões. Ao todo, seis interessadas, entre empresas e consórcios, participaram da licitação, das quais três foram desclassificadas.

Após a licitação, realizada por meio do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), foi iniciada a formação do consórcio vencedor, denominado Ponte Francisco e integrado pelas empresas Construtora A. Gaspar S/A e Arteleste Construções Ltda.

A obra será executada com recursos do acordo de reparação ao rompimento da barragem de rejeitos da Mina Córrego do Feijão, da Vale, em Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro de 2019. O acordo foi assinado pelo governo de Minas, Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público Federal, Defensoria Pública de Minas Gerais e a Vale.

Benefícios

A ponte sobre o Rio São Francisco vai facilitar o deslocamento entre os municípios de Jaíba, Manga, Montalvânia, Juvenília, Miravânia, São José das Missões, Itacarambi, Januária, Janaúba e Montes Claros. A nova infraestrutura também permitirá melhorar a interligação entre o extremo Norte e o Noroeste do Estado, bem como com os estados da Bahia, Goiás e o Maranhão, por meio da BR-135.

“Com a construção da ponte, a geração de emprego e renda em nosso município e na região será multiplicada”, afirma o prefeito de Manga, Anastácio Guedes (PT). Ele afirma que a obra vai facilitar o escoamento de frutas, verduras e cereais produzidos no Projeto Jaíba, localizado no município homônimo que é o maior perímetro irrigado da América.

Anastácio disse que antes mesmo de iniciada, a construção da ponte já provoca mudanças econômicas em Manga. “As terras da região estão sendo mais valorizadas, com o aumento da procura para arrendamento”, declarou.

Ele salienta que a região está também experimenta dinamismo econômico com o anúncio da retomada dos serviços de pavimentação dos 49 quilômetros do trecho entre Itacarambi e Manga. “Nos hotéis da cidade não têm mais vagas”, revela o chefe do Executivo municipal.

"Essa intervenção vai permitir uma mudança expressiva na região. O fluxo de trabalhadores, de pessoas em busca de atendimento em saúde, educação, hoje feito de balsa, será otimizado", ressalta o vice-governador Mateus Simões.

“Além de reduzir o tempo de viagem, proporcionar mais segurança aos usuários, a ponte vai impulsionar o turismo no Vale do Peruaçu, que recentemente foi elevado à categoria de Patrimônio Natural Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco)", destaca o diretor-geral do DER-MG, Rodrigo Tavares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Anel viário em Montes Claros

Também nesta quinta-feira (21/8), antes de deslocar para Manga, o governador Romeu Zema vai participar, em Montes Claros, da inauguração do Anel Viário da cidade e a entrega de mais 35 quilômetros de duplicações e outras melhorias na MCG-135 (ligação o entroncamento com a BR-040/Curvelo e o Norte de Minas). O anel rodoviário tem como destaque um novo viaduto na MCG-135 na saída de Montes Claros para Bocaiuva, na confluência com o Anel Rodoviário Sul (em direção à Pirapora/BR-365) e com o Anel Rodoviário Norte (rumo a Francisco Sá/BR-251).

De acordo com informações da concessionária da MCG-135, já foram realizados no trecho investimentos de mais R$ 700 milhões. Entre as entregas realizadas, além do Anel Viário de Montes Claros, estão: duplicação de mais de 35 quilômetros entre Montes Claros e Bocaiuva, nove dispositivos de retorno, seis melhorias de acesso, quatro novas passarelas, quatro quilômetros de vias marginais, e três passagens de gado.