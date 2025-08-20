Aprovação do governo Lula cresce em Minas

O percentual de aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cresceu em Minas Gerais, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (20/8). Na rodada anterior da pesquisa, realizada em fevereiro, 35% aprovavam o governo contra 63% que desaprovavam.

No novo levantamento, realizado em meio ao tarifaço promovido pelo presidente norte-americano, Donald Trump, a gestão petista é aprovada por 40% dos mineiros (crescimento de 5 pontos percentuais) e desaprovada por 59% (queda de 4 pontos).

Os números de Minas refletem o que ocorre no Brasil, onde 46% dizem aprovar o governo e 51% reprovam, contra 43% e 53%, respectivamente, em julho – último levantamento em nível nacional.

Cenário nacional

Ainda segundo a pesquisa, no país, Lula tem 31% de avaliação positiva e 39% de negativa. Outros 27% classificam o governo como regular e 3% não souberam responder. A diferença entre avaliações negativa e positiva, que em maio era de 17 pontos (43% x 26%), caiu para 8 pontos (39% x 31%).

A pesquisa é financiada pela corretora Genial Investimentos, controlada pelo banco Genial. Foram entrevistadas 12.150 pessoas entre 13 e 17 de agosto em oito estados (SP, MG, RJ, PR, RS, GO, BA e PE). A margem de erro global é de dois pontos percentuais. No caso do recorte de Minas Gerais, a margem de erro é de 3 pontos.

O levantamento foi realizado num período em que o governo se esforça para associar o tarifaço de Trump à atuação da família Bolsonaro. Para enfrentar os efeitos da sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros imposta pelo presidente dos Estados Unidos, o Planalto anunciou um pacote de socorro a exportadores. O governo também tem apostado no discurso de defesa da soberania nacional diante da ofensiva norte-americana.