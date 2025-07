Veja em pesquisa como seriam os desempenhos de Zema e Tarcísio contra Lula

Nova rodada da pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta quinta-feira (31/7), traz simulações de vários cenários para a eleição presidencial de 2026. São testes do desempenho eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra os possíveis candidatos da direita, além do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - portanto, não pode concorrer ao Palácio do Planalto no ano que vem.

Com ex-presidenciáveis



O primeiro cenário estimulado repete os principais nomes da eleição de 2022. Nele, Lula aparece com 47,8% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro (PL), com 44,2%. Ciro Gomes (PDT) soma 3,2% e Simone Tebet (MDB), 1,4%%. A pesquisa ainda aponta que outros 1,5% votariam em outro candidato da eleição presidencial passada. Votos brancos/nulos são 1,7% neste cenário, e os indecisos, 0,1%.

Cenário 1

Em outro cenário estimulado, a pesquisa exclui o nome de Jair Bolsonaro (PL), mas contempla todos os possíveis candidatos da direita. Neste segmento, Lula tem 48,5% dos votos, seguido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 33%. Ratinho Jr. (PSD), governador do Paraná, e Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, aparecem empatados com 3,6%.

Leia Mais Eduardo Bolsonaro: ‘Um dia ainda vou abraçar meu pai vivo’ "Dr. Geraldo", coxinha, meia de café: Alckmin com Ana Maria Braga na TV Zema: 'Trump tenta reconduzir o Brasil para onde nunca deveria ter saído'

Na sequência, figura o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), com 3%; seguido de Ciro Gomes (PDT), com 2,9%; Pablo Marçal, 2,2%; e Eduardo Leite (PSD), 0,4%. Votos brancos e nulos somam 2,8% neste cenário.

Cenário 2

Ao retirar Bolsonaro e Tarcísio, da disputa, mas incluir ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) como representante da direita, Lula mantém 48,5% das intenções de voto, enquanto Michelle figura com 29,7%. Zema cresce neste cenário, aparecendo com 6,6%. Na sequência, Caiado (4,6%), Ratinho Jr (4,2%), Ciro Gomes (2,8%), Pablo Marçal (1,7%) e Eduardo Leite (0,6%). Neste cenário, brancos/nulos somam 1,6%.



Segundo turno

Para o segundo turno, Lula lidera todos os cenários eleitorais para 2026, conforme o levantamento. Em eventual disputa contra Tarcísio, Lula tem 50,4%, ante 46,6% do governador de São Paulo. Já contra Zema, Lula tem 50,7% das intenções de voto, contra 40,6% do governador mineiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Confira os cenários

Cenários estimulados para o segundo turno das eleições de 2026 Reprodução/AtlasIntel

Metodologia



A pesquisa ouviu 7.334 pessoas entre os dias 25 e 28 de julho, por meio de questionários on-line. O levantamento tem margem de erro de 1 ponto percentual e intervalo de confiança de 95%.