Eduardo Bolsonaro: ‘Um dia ainda vou abraçar meu pai vivo’

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) compartilhou em redes sociais nesta quinta-feira (31/7) uma foto em que está chorando. Ele diz que torce pelo reencontro com o pai, Jair Bolsonaro (PL), alvo de medidas cautelares impostas pelo STF.

“Permitam-me compartilhar uma intimidade. Um dia ainda vou abraçar meu pai vivo e dizer a ele pessoalmente: ‘deu certo, pai. Deu certo porque você criou um homem!’”, escreveu o deputado, com uma foto em que ele aparece com os olhos vermelhos e marejados.

Mais cedo, no mesmo dia, Eduardo comemorou publicamente a decisão do governo dos Estados Unidos de aplicar sanções contra Moraes com base na Lei Global Magnitsky — um mecanismo que permite punir autoridades estrangeiras acusadas de corrupção ou violações de direitos humanos.

“O custo de apoiar Alexandre de Moraes, seja por omissão, cumplicidade ou conveniência, será insuportável. Para os indivíduos e também para suas famílias. Chegou a hora da escolha: estar com Moraes ou com o Brasil”, afirmou Eduardo em nota à imprensa, encerrando com a frase: “Deus abençoe a América.”

A sanção imposta pelo Departamento de Estado inclui três medidas: congelamento de eventuais bens de Moraes nos EUA, bloqueio de transações com empresas norte-americanas e proibição de entrada no país. Além disso, segundo a imprensa internacional, o visto do ministro já havia sido revogado no dia 18 de julho — o mesmo dia em que o STF determinou novas restrições a Jair Bolsonaro.

As medidas cautelares aplicadas pelo ministro Alexandre de Moraes contra o ex-presidente incluem o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno e proibição de uso e participação em redes sociais. Mesmo assim, Bolsonaro fez uma aparição na Câmara dos Deputados recentemente, quando exibiu a tornozeleira a jornalistas e afirmou: “a única lei que respeito é a de Deus”. A provocação gerou nova reação de Moraes, que advertiu formalmente o ex-presidente.

Na tarde de terça-feira (29), Bolsonaro participou de uma motociata em Brasília. Seus aliados, especialmente Eduardo Bolsonaro, intensificaram a ofensiva internacional contra o ministro do STF, buscando apoio de figuras como Donald Trump, senadores republicanos e empresários americanos.