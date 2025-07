Onde o PL reconhece sucesso na missão de Eduardo nos EUA

Lideranças do PL consideram que o único sucesso de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos foi Alexandre de Moraes ter sido sancionado pela Lei Magnitsky, nessa quarta-feira, 30.

A avaliação geral é que as sanções econômicas anunciadas por Donald Trump também nesta quarta-feira foram um grande erro político de Eduardo.

Bolsonaristas tentaram descolar o tarifaço de Eduardo, mas não conseguiram. O próprio deputado disse, no dia 9 de julho, que as sanções foram fruto de um diálogo protagonizado por ele com a Casa Branca.

Além disso, lideranças do PL apoiaram a comitiva de senadores que tentou negociar o tarifaço, nesta semana, em Washington. Eduardo, no entanto, afirmou publicamente que estava trabalhando para que eles “não encontrassem diálogo”.

Lideranças do partido consideram que se Trump tivesse decretado apenas a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes não haveria prejuízo político ao PL.