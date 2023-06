440

Bolsonaro realizou uma reunião com embaixadores onde fez ataques ao sistema eleitoral (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



Após quatro sessões de julgamento, por um placar de 5 votos a 2, o O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi declarado inelegível por oito anos após uma decisão dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta sexta-feira (30/6).Após quatro sessões de julgamento, por um placar de 5 votos a 2, o líder da direita brasileira ficará fora das próximas três eleições. Mas por que Bolsonaro ficou inelegível?









O problema é que, durante a reunião, Bolsonaro fez uma série de ataques contra o TSE, o processo eleitoral e as urnas eletrônicas. A reunião foi amplamente transmitida pela TV Brasil, emissora da estatal Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), e compartilhada nas suas redes sociais para milhões de seguidores.





Logo depois, o Partido Democrata Trabalhista (PDT) entrou com uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) no TSE e solicitou a imediata retirada do conteúdo do ar, alegando que causaria um desequilíbrio nas eleições de 2022 e pedindo a inelegibilidade de Bolsonaro por abuso de poder político e uso inadequado dos meios de comunicação.





Ao longo dos meses, o relator do caso, ministro Benedito Gonçalves, analisou a gravação da reunião e outras lives e declarações de Bolsonaro contra o processo eleitoral, durante seus quatro anos de mandato. Em abril, o magistrado liberou o caso para julgamento no plenário, e a ação recebeu parecer do Ministério Público Eleitoral (MPE) pela inelegibilidade.