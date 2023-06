Nunes Marques vota a favor de Bolsonaro, apesar da derrota do ex-presidente

440

Nunes Marques começou o voto falando que não está em julgamento simpatia política (foto: Nelson Jr./SCO/STF - 29/06/2021) O ministro Kássio Nunes Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), votou contra a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), formando um placar de 4 a 2 no julgamento, que já tem maioria pela condenação. “Não está em julgamento simpatia política por qualquer dos contendores do processo eleitoral ocorrido em 2022”, disse o ministro no início da leitura do seu voto.









Nunes Marques, apesar de desconsiderar o argumento da defesa de que os embaixadores não podem votar, desconsiderou que Bolsonaro não tentou obter vantagens políticas com o descrédito do sistema eleitoral.





“Considero que a atuação de Jair Messias Bolsonaro no evento investigado não se voltou a obter vantagens sobre os demais contendores no pleito presidencial de 2022, tão pouco faz parte de tentativa concreta de desacreditar o resultado da eleição”, disse, desconsiderando a gravidade da reunião com embaixadores.

O Julgamento





A vice-presidente do TSE fez um voto curto e ainda destacou as questões técnicas ensejadas na ação movida pelo PDT. “Estamos aqui para tratar de uma ocorrência comprovada, constatada, que teria de alguma forma tisnado a normalidade e legitimidade do pleito eleitoral e eventualmente poderia ser considerado contrário aos princípios constitucionais”, destacou a ministra.





Ela também defendeu a seriedade do processo, questionado pelo ex-presidente nos últimos dias.“Há muito questionamento até porque julgamos com muita frequência esse tipo de ação, basicamente em relação a casos municipais e até mesmo estaduais. É claro que é sério, é grave, como em qualquer julgamento. O eleitor tem o direito de saber o porque ele teria votado ou porque ele votou e, nesse caso, não foram poucos votos”, continuou