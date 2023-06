Apoiadores acreditam votar em Bolsonaro apesar de decisão do TSE

Apoiadores de Bolsonaro aglomeram em frente a churrascaria em que ex-presidente almoça (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Poucos minutos após o voto da ministra Carmen Lúcia em julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que formou maioria para tornar Jair Bolsonaro (PL) inelegível até 2030, apoiadores do ex-presidente demonstraram confiança em depositar novamente seu voto no político no próximo pleito.Em frente a uma churrascaria da Região Oeste de Belo Horizonte, pouco mais de uma dezena de pessoas aguardavam Bolsonaro, que almoça na capital mineira nesta sexta-feira (30/6). O ex-presidente visita a capital pelo velório do ex-ministro da Agricultura, Alysson Paolinelli, sepultado pela manhã.