Tebet defende fala de Lula sobre democracia: 'Vai explicar'

Simone Tebet defende que a definição de democracia de Lula é a mesma que a sua (foto: Pedro França/Agência Senado)

Após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmar que o conceito de democracia é relativo, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, defendeu o petista afirmando que acredita que o presidente "vai explicar, dentro do contexto, o que ele quis dizer". Segundo ela, os dois compartilham do mesmo conceito de democracia.