Web espera julgamento de Bolsonaro no TSE e já comemora inelegibilidade

Mesmo sem a votação definida, a internet já conta com a inegibilidade de Bolsonaro (foto: Reprodução / redes sociais)

Horas antes da retomada do julgamento de Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao meio-dia desta sexta-feira (30/6), a internet já dá como certa a inelegibilidade do ex-presidente. Com o atual placar da votação, Bolsonaro será condenado a ficar inelegível por oito anos se receber mais um voto.

Três ministros devem votar hoje: Cármen Lúcia, Nunes Marques e Alexandre de Moraes. A expectativa é que somente Marques, que foi indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) por Bolsonaro, vote a favor do ex-presidente.

O julgamento foi suspenso por Moraes nessa quinta-feira, após o voto dos ministros Raul Araújo Filho, Floriano de Azevedo Marques Neto e André Ramos Tavares. Votaram hoje os ministros Apenas o primeiro decidiu por absolver o ex-presidente, abrindo voto divergente ao relator Benedito Gonçalves, alegando que o discurso de Bolsonaro contra o sistema eleitoral durante uma reunião com embaixadores, fato que move a ação, “apenas expõe opinião política sobre temas abertos ao diálogo institucional público”, disse. Com isso, o placar atual está em 3 a 1.

Com a expectativa da decisão pela inelegibilidade, a internet faz diversos memes em comemoração à saída de Bolsonaro da lista de candidatos pelos próximos oito anos. Com isso, as palavras “inelegível” e “grande dia” estão entre os assuntos mais comentados das redes sociais. A maioria dos posts fala em “sextar” em comemoração ao resultado. Veja algumas publicações: