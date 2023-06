2 a 1: Floriano Marques vota a favor da inelegibilidade de Bolsonaro

440

Julgamento no SE pode deixar Bolsonaro inelegível por oito anos (foto: Antonio Augusto/Secom/TSE)



O ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Floriano de Azevedo Marques Neto votou nesta quinta-feira (29/6) a favor da inelegibilidade de Jair Bolsonaro (PL) seguindo o voto do relator Benedito Gonçalves. Até o momento, o placar está em 2 a 1, mas faltam votar 4 integrantes do tribunal.



O ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Floriano de Azevedo Marques Neto votou nesta quinta-feira (29/6) a favor da inelegibilidade de Jair Bolsonaro (PL) seguindo o voto do relator Benedito Gonçalves. Até o momento, o placar está em 2 a 1, mas faltam votar 4 integrantes do tribunal.





"Ora, se um candidato a deputado estadual, que fala as mesmas inverdades que o presidente da República, é censurado e tornado inelegível - e vamos combinar que o potencial de um candidato a deputado estadual no Paraná é menor que o do presidente da República -, como essa Corte vai decidir que o mesmo teor do discurso, já classificado como desinformação, não é suficiente para fazer incidir a inelegibilidade? Votar em sentido contrário seria dar uma pirueta", afirmou Marques.

O ministro também argumentou que, apesar de terem sido apresentadas outras provas, como a minuta golpista e lives feitas por Bolsonaro, a reunião do ex-presidente com os embaixadores por si só já é grave o suficiente para uma condenação.