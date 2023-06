Dino manda suspender perfis da PRF nas redes após suposto ataque hacker

440

Medida ocorre após o perfil oficial no Instagram da PRF de Sergipe publicar um pedido de doações para a conta do ex-presidente Jair Bolsonaro (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado ) O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, vai suspender o funcionamento de todos os perfis regionais nas redes sociais das polícias Federal (PF) e Rodoviária Federal (PRF) do país. Segundo o ministro, essa medida ocorre após o perfil oficial no Instagram da Polícia Rodoviária Federal de Sergipe publicou, na madrugada desta quinta-feira (29/6), um pedido de doações para a conta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em face da alegada invasão de perfil regional da PRF em Sergipe, inclusive com troca da senha, estou determinando a suspensão dos perfis regionais da PF e da PRF para análise da segurança, permanecendo somente os perfis nacionais nas redes sociais. Quanto à retirada do ar da... — Flávio Dino %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@FlavioDino) June 29, 2023









Fraude no pedido de Pix

Correio Braziliense sobre a publicação, a assessoria de comunicação da PRF de Sergipe Questionada pelosobre a publicação, a assessoria de comunicação da PRF de Sergipe afirmou que a postagem era uma "fraude" e que "as providências para retirada do card e investigações estão em andamento" . A postagem já foi removida da página oficial no Instagram da polícia.





Sobre a alegação de fraude, o perfil nacional da PRF publicou um post que esclarece que o código apresentado na postagem da PRF de Sergipe encaminhava os doadores para uma página de transferência dos valores, onde ocorreria o golpe.