Relator: Bolsonaro tem interpretação perturbadora da ideia de autoridade

Ministro Benedito Gonçalves votou pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por oito anos (foto: Sergio Lima/AFP) O ministro Benedito Gonçalves, relator da ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que investiga o crime de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na reunião com embaixadores realizada em julho de 2022, afirmou que o político tem "interpretação perturbadora da ideia de autoridade suprema de Presidente da República". A afirmação está no voto do ministro, o primeiro do julgamento.









Confira o trecho do voto do ministro Benedito Gonçalves

"Mais um significativo componente retórico explorado no âmbito da normatividade de coordenação é o uso da primeira pessoa do plural para se referir às Forças Armadas. No ponto possivelmente de maior tensionamento do discurso, o então Presidente, em leitura distorcida de sua competência privativa para "exercer o comando supremo das Forças Armadas" (art. 84, XIII, da Constituição), enxerga-se como militar em exercício, à frente das tropas.





As passagens deixam entrever um preocupante descaso em relação a uma conquista democrática, de incomensurável importância simbólica no pós-ditadura, que é a sujeição do poderio militar brasileiro a uma máxima autoridade civil democraticamente eleita.





O discurso, em diversos momentos, insinua uma perturbadora interpretação das ideias de "autoridade suprema do Presidente da República", "defesa da Pátria" e "garantia da lei e da ordem" (art. 142 da Constituição). Na visão de Jair Messias Bolsonaro, o convite feito às Forças Armadas, para acompanhar os testes públicos de segurança no TSE, significava a própria sujeição do tribunal às demandas dos militares".