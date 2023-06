Relator Benedito Gonçalves sobre Bolsonaro: 'Pessoalmente responsável'

440

Ministro Benedito Gonçalves, relator da ação contra Jair Bolsonaro, afirma que ex-presidente é 'integral e pessoalmente responsável pela concepção intelectual' da reunião com embaixadores (foto: Antonio Augusto/Secom/TSE) Em seu voto, ministro Benedito Gonçalves, relator da ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que investiga as atitudes do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na reunião com embaixadores realizada em julho de 2022, afirmou que o político é "integral e pessoalmente responsável pela concepção intelectual" do encontro.









Ele responde por abuso de poder político e por uso indevido dos meios de comunicação. Além de a reunião ter sido realizada em prédio público, o que é proibido, ela foi transmitida pela TV pública. A denúncia foi feita ao TSE pelo PDT.

O partido que moveu a ação pediu que o documento encontrado pela Polícia Federal (PF) na residência de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, que citava um plano para instaurar um estado de sítio no Brasil, com a intenção de reverter a derrota do parlamentar na eleição, fosse incluído.





A defesa do ex-presidente pediu que o documento, conhecido como minuta do golpe, não seja considerado prova no julgamento.





O relator foi favorável à inclusão do documento como prova.