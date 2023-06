Bolsonaro: 'Direita não existia, passou a existir comigo'

440

Bolsonaro está em BH para participar do velório e do sepultamento do ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli (foto: MAURO PIMENTEL / AFP) O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que, antes de ele ser presidente da República (2018 - 2022), "a direita não existia" e afirmou "ser a opção da direita" para as próximas eleições. O ex-chefe do Executivo está em Belo Horizonte para participar do velório e do sepultamento do ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli, que ocorre nesta sexta-feira (30/6).





"Eu acho que no momento eu sou a opção da direita. Tem muita gente boa, mas acho que não tem o lastro ainda e não é conhecido nacionalmente o suficiente para disputar uma eleição presidencial", disse Jair Bolsonaro a uma rádio local, no dia da retomada do julgamento no TSE que pode torná-lo inelegível por oito anos. Na entrevista, o ex-presidente voltou a dizer que a ação contra ele é um "julgamento que não tem pé, nem cabeça".









Para o ex-presidente, se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) resolver se candidatar à reeleição, ele terá ampla vantagem contra qualquer outro candidato. "Se Lula disputar reeleição com qualquer outro candidato, a vantagem do Lula será enorme pelo conhecimento que uma parte da população, em especial os mais humildes, tem dele", disse Jair Bolsonaro ao ser questionado sobre a possibilidade da chapa Tarcísio-Zema.





Novamente, o ex-presidente disse que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) não "tem experiência" para concorrer à Presidência da República, mas sinalizou a possibilidade de concorrer a algum cargo do Legislativo.

Eleições municipais

Ao comentar as eleições municipais de 2024, Jair Bolsonaro disse que o seu nome preferido para disputar a Prefeitura de Belo Horizonte é o do deputado estadual Bruno Engler (PL).





"Ele é um jovem, mas tem uma cabeça muito boa. Conversa comigo. Temos lealdade de mão dupla. Acredito que, na última eleição, se houvesse mais 15 dias, ele iria para o segundo turno com Kalil. Diria que ele é uma alternativa."

Apesar da afirmação, Bolsonaro disse que não fará nenhuma "imposição" quanto a disputa eleitoral de Belo Horizonte. O ex-presidente afirmou que a decisão será do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e pela direção estadual do partido.





Para ele, o deputado Nikolas Ferreira (PL) também é um "excelente nome", mas ainda precisa "amadurecer" para concorrer a PBH.





"Nikolas também é um jovem, mas deixa ele amadurecer um pouquinho mais. Você não pode, às vezes, pegar um bom atleta e colocar no time principal. Ele pode ter uma lesão que se arrasta para a vida toda. Nikolas também é excelente nome, entre outros em Minas", completou.