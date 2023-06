Gleisi sobre Bolsonaro: 'Vai ficar fora do jogo por não respeitar regras'

"A extrema direita tem de saber que a disputa política se dá no processo democrático e não com violência e ameaça de golpes", disparou Gleisi (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados/Silvio Avila/AFP)

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente do Partido dos Trabalhadores, disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ficará inelegível pois não soube respeitar "as regras do jogo". A declaração da parlamentar ocorre no dia da retomada do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode torná-lo inelegível por oito anos.