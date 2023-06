PF ouve Mauro Cid novamente nesta sexta-feira (30/6)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu por manter a prisão do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Cid vai depor na Polícia Federal novamente nesta sexta-feira (30/6)

Segundo o portal G1, a decisão de Moraes é do dia 25 e está sob sigilo. Além de Cid, que está preso desde 3 de maio por suspeita de fraude no Ministério da Saúde, também foi mantida a prisão de Max Guilherme de Moura e Sergio Cordeiro, ex-assessores de Bolsoanaro, e do ex-capitão do exército, Ailton Barros.